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Фартинг 1679 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Фартинг 1679 года - цена монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Фартинг 1679 года - цена монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Медь
  • Вес 5,9 гр
  • Диаметр 22,5 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Фартинг
  • Год 1679
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1679 года. Это медная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 24507 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Фартинг 1679 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - November 9, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 9 ноября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1679 на аукционе AB Philea & Myntkompaniet - September 21, 2024
Продавец AB Philea & Myntkompaniet
Дата 21 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Heritage - February 18, 2024
Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Великобритания Фартинг 1679 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
550 $
Цена в валюте аукциона 440 GBP
Великобритания Фартинг 1679 на аукционе DNW - June 3, 2021
Продавец DNW
Дата 3 июня 2021
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Coin Cabinet - June 15, 2019
Продавец Coin Cabinet
Дата 15 июня 2019
Сохранность F
Цена
Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1679 на аукционе DNW - June 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 июня 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Davissons Ltd. - February 22, 2017
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1679 на аукционе VAuctions - September 16, 2016
Продавец VAuctions
Дата 16 сентября 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Stack's - November 5, 2014
Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Stack's - November 5, 2014
Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2014
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 27, 2012
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 27 сентября 2012
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Heritage - May 1, 2012
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Spink - March 25, 2010
Продавец Spink
Дата 25 марта 2010
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 5, 2009
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 5 мая 2009
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Spink - June 26, 2008
Продавец Spink
Дата 26 июня 2008
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 25, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2006
Сохранность XF
Цена
Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Heritage - June 2, 2006
Продавец Heritage
Дата 2 июня 2006
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 2, 2006
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 2 мая 2006
Сохранность VF
Цена
Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания Фартинг 1679 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 BN NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи Фартинг 1679 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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