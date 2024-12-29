Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Фартинг 1679 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Медь
- Вес 5,9 гр
- Диаметр 22,5 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Фартинг
- Год 1679
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Фартинг 1679 года. Это медная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 24507 проданному на аукционе Heritage Auctions за 1955 USD. Торги состоялись 25 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 18 февраля 2024
Сохранность MS62 BN NGC
Цена
480 $
Цена в валюте аукциона 480 USD
Продавец Davissons Ltd.
Дата 22 февраля 2017
Сохранность VF
Цена
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Продавец Stack's
Дата 5 ноября 2014
Сохранность XF45 PCGS
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 25 сентября 2014
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 1 мая 2012
Сохранность MS63 BN PCGS
Цена
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Где продать?
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