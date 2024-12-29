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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1674 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1674 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1674 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1674
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1674 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Spink UK за 7000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
2130 $
Цена в валюте аукциона 1600 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
206 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность G
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 16, 2019
Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1674 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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