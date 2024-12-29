Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1674 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1674
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1674 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 302 проданному на аукционе Spink UK за 7000 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Продавец Heritage
Дата 16 января 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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