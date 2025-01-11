Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1674 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1674
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1674 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 30265 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность F
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Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
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Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность MS61 NGC
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность UNC PL
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Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
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