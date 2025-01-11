flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1674 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1674 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1674 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1674
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (21)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1674 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 30265 проданному на аукционе Heritage Auctions за 13200 USD. Торги состоялись 17 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (3)
  • Busso Peus (1)
  • DNW (1)
  • Heritage (2)
  • London Coins (1)
  • NOONANS (1)
  • Spink (9)
  • Status International (2)
  • WAG (1)
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность FR
Цена
254 $
Цена в валюте аукциона 210 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
157 $
Цена в валюте аукциона 130 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - May 24, 2022
Продавец NOONANS
Дата 24 мая 2022
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе DNW - February 9, 2021
Продавец DNW
Дата 9 февраля 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 25, 2020
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 25 марта 2020
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 27, 2019
Продавец Spink
Дата 27 марта 2019
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе WAG - January 13, 2019
Продавец WAG
Дата 13 января 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 2, 2018
Продавец London Coins
Дата 2 сентября 2018
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - August 17, 2018
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - August 17, 2018
Продавец Heritage
Дата 17 августа 2018
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Busso Peus - April 28, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 28 апреля 2017
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 27, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 марта 2017
Сохранность UNC PL
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 26, 2014
Продавец Spink
Дата 26 марта 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 11, 2012
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2012
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1/2 кроны (Полукрона) 1674 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1674 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 1/2 кроны (Полукрона) Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Nomisma Aste
Аукцион 11 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 27 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть