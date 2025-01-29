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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1674 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1674 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1674 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Stack's Bowers

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1674
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1674 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1628 проданному на аукционе Stack's Bowers за 211 USD. Торги состоялись 8 июля 2011.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stack's (1)
Великобритания Пенни 1674 на аукционе Spink - November 18, 2021
Продавец Spink
Дата 18 ноября 2021
Сохранность F
Цена
88 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания Пенни 1674 на аукционе BAC - October 31, 2019
Продавец BAC
Дата 31 октября 2019
Сохранность UNC
Цена
112 $
Цена в валюте аукциона 100 EUR
Великобритания Пенни 1674 на аукционе BAC - February 26, 2019
Продавец BAC
Дата 26 февраля 2019
Сохранность UNC
Цена
Великобритания Пенни 1674 на аукционе Stack's - July 8, 2011
Великобритания Пенни 1674 на аукционе Stack's - July 8, 2011
Продавец Stack's
Дата 8 июля 2011
Сохранность AU55 NGC
Цена
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