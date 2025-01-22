Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1674 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1674
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1674 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Spink UK за 42000 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2014.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
20486 $
Цена в валюте аукциона 18000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
28939 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
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