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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1674 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1674 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1674 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1674
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1674 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 404 проданному на аукционе Spink UK за 42000 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1674 "Первый тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
20486 $
Цена в валюте аукциона 18000 CHF
Великобритания 5 гиней 1674 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
28939 $
Цена в валюте аукциона 26000 CHF
Великобритания 5 гиней 1674 "Первый тип" на аукционе Spink - September 22, 2014
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1674 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Великобритания 5 гиней 1674 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
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Где продать?

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