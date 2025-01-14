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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1674 года "Второй тип". Перья только в центре реверса (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Перья только в центре реверса

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Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1674
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1674 года "Второй тип". Перья только в центре реверса. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 10000 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
2530 $
Цена в валюте аукциона 1900 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
1817 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе CNG - October 13, 2021
Продавец CNG
Дата 13 октября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе DNW - February 21, 2018
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2018
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1674 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - June 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 июня 2016
Сохранность F
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1674 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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