1 шиллинг 1674 года "Второй тип". Перья только в центре реверса (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1674 года "Второй тип". Перья только в центре реверса. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 9 проданному на аукционе Classical Numismatic Group, LLC за 10000 USD. Торги состоялись 13 октября 2021.

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