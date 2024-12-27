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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1674 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1674 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1674 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1674
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1674 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 7188 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1674 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - May 5, 2023
Продавец Heritage
Дата 5 мая 2023
Сохранность VF25 NGC
Цена
1920 $
Цена в валюте аукциона 1920 USD
Великобритания 1 гинея 1674 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2806 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Великобритания 1 гинея 1674 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1674 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF25 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1674 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 18, 2018
Продавец London Coins
Дата 18 марта 2018
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1674 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 6, 2015
Продавец London Coins
Дата 6 декабря 2015
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1674 "Четвертый тип" на аукционе Künker - October 1, 2015
Продавец Künker
Дата 1 октября 2015
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1674 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1674 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1674 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 23, 2003
Продавец Spink
Дата 23 июля 2003
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1674 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1674 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1674 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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