Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1674 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1674
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1674 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 326 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 7188 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
2806 $
Цена в валюте аукциона 2800 CHF
Где продать?
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