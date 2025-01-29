Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "II" (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Обозначение номинала "II"
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 пенса
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "II". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 500 GBP. Торги состоялись 1 февраля 2022.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
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