flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "II" (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Обозначение номинала "II"

Аверс монеты - 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "II" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" Обозначение номинала "II" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "II". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 500 GBP. Торги состоялись 1 февраля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Aurea (1)
  • CNG (1)
  • DNW (1)
  • Emporium Hamburg (1)
  • Heritage (4)
  • Künker (1)
  • NOONANS (2)
  • Stephen Album (1)
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Aurea - December 12, 2024
Продавец Aurea
Дата 12 декабря 2024
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе NOONANS - July 19, 2023
Продавец NOONANS
Дата 19 июля 2023
Сохранность VF
Цена
443 $
Цена в валюте аукциона 340 GBP
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе NOONANS - July 19, 2023
Продавец NOONANS
Дата 19 июля 2023
Сохранность VF
Цена
417 $
Цена в валюте аукциона 320 GBP
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Emporium Hamburg - November 17, 2022
Продавец Emporium Hamburg
Дата 17 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stephen Album - May 15, 2015
Продавец Stephen Album
Дата 15 мая 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - November 26, 2014
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - November 26, 2014
Продавец Heritage
Дата 26 ноября 2014
Сохранность MS65 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - May 29, 2014
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - May 29, 2014
Продавец Heritage
Дата 29 мая 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе CNG - December 8, 2004
Продавец CNG
Дата 8 декабря 2004
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - September 10, 2004
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Heritage - September 10, 2004
Продавец Heritage
Дата 10 сентября 2004
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS61 PCGS
К аукциону
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность XF45 PCGS
К аукциону
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность MS63 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1660 "Второй выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1660 года Все британские монеты британские серебряные монеты британские монеты номиналом 2 пенса Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть