2 пенса без года (1660-1662) "Второй выпуск". Обозначение номинала "II" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса без года (1660-1662) года "Второй выпуск". Обозначение номинала "II". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 262 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 500 GBP. Торги состоялись 1 февраля 2022.

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