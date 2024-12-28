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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1678 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 пенса 1678 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса 1678 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NGC

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1678 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 33159 проданному на аукционе Heritage Auctions за 423 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1678 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Великобритания 2 пенса 1678 на аукционе Stack's - September 12, 2024
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Великобритания 2 пенса 1678 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Великобритания 2 пенса 1678 на аукционе Heritage - September 11, 2018
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
Великобритания 2 пенса 1678 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Великобритания 2 пенса 1678 на аукционе Heritage - September 13, 2016
Продавец Heritage
Дата 13 сентября 2016
Сохранность MS63 NGC
Цена
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