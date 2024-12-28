Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1678 года (Великобритания, Карл II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 пенса
- Год 1678
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1678 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 33159 проданному на аукционе Heritage Auctions за 423 USD. Торги состоялись 8 сентября 2016.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Heritage (2)
- Stack's (1)
Продавец Stack's
Дата 12 сентября 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
60 $
Цена в валюте аукциона 60 USD
Продавец Heritage
Дата 11 сентября 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
288 $
Цена в валюте аукциона 288 USD
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