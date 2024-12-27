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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1678 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1678 Первый тип
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 гиней 1678 Первый тип Слон и замок
Средняя цена 80000 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
5 гиней 1678 Второй тип
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
2 гинеи 1678 Второй тип
Средняя цена 16000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
2 гинеи 1678 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 8800 $
Продажи
0 6
Аверс
Реверс
2 гинеи 1678 Второй тип Слон
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 гинея 1678 Четвертый тип
Средняя цена 3200 $
Продажи
0 16
Аверс
Реверс
1 гинея 1678 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена 2000 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
1 гинея 1678 Четвертый тип Слон
Средняя цена 8500 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1678 Второй тип
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1678 Второй тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1678 Третий тип
Средняя цена 750 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1678 Четвертый тип
Средняя цена 530 $
Продажи
0 14
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1678 Второй тип
Средняя цена 370 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
6 пенсов 1678
Средняя цена 420 $
Продажи
0 28
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1678
Средняя цена 110 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
3 пенса 1678
Средняя цена
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
2 пенса 1678
Средняя цена 260 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1678
Средняя цена 150 $
Продажи
0 2
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