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Великобритания
1678
Великобритания
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1660-1837
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Карл II
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Вильгельм III и Мария II
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Георг I
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1820-1830
Вильгельм IV
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Великобритания
1678
Монеты Великобритании 1678 года
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Золотые монеты
5 гиней 1678 Первый тип
Средняя цена
19000 $
Продажи
0
10
5 гиней 1678 Первый тип
Слон и замок
Средняя цена
80000 $
Продажи
0
7
5 гиней 1678 Второй тип
Средняя цена
27000 $
Продажи
0
14
2 гинеи 1678 Второй тип
Средняя цена
16000 $
Продажи
0
10
2 гинеи 1678 Второй тип
Слон и замок
Средняя цена
8800 $
Продажи
0
6
2 гинеи 1678 Второй тип
Слон
Средняя цена
—
Продажи
0
0
1 гинея 1678 Четвертый тип
Средняя цена
3200 $
Продажи
0
16
1 гинея 1678 Четвертый тип
Слон и замок
Средняя цена
2000 $
Продажи
0
2
1 гинея 1678 Четвертый тип
Слон
Средняя цена
8500 $
Продажи
0
1
1/2 гинеи 1678 Второй тип
Средняя цена
2100 $
Продажи
0
5
1/2 гинеи 1678 Второй тип
Слон и замок
Средняя цена
—
Продажи
0
0
Серебряные монеты
1 крона 1678 Третий тип
Средняя цена
750 $
Продажи
0
12
1/2 кроны (Полукрона) 1678 Четвертый тип
Средняя цена
530 $
Продажи
0
14
1 шиллинг 1678 Второй тип
Средняя цена
370 $
Продажи
0
7
6 пенсов 1678
Средняя цена
420 $
Продажи
0
28
4 пенса (1 Грот) 1678
Средняя цена
110 $
Продажи
0
3
3 пенса 1678
Средняя цена
—
Продажи
0
3
2 пенса 1678
Средняя цена
260 $
Продажи
0
3
Пенни без года (1662-1685)
Обозначение номинала "I"
Средняя цена
170 $
Продажи
0
11
Пенни 1678
Средняя цена
150 $
Продажи
0
2
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Великобритания
Период
1660-1837
Категория
Зактрыть
???
Великобритания
Период
1660-1837
Карл II
1660-1685
Яков II
1685-1688
Вильгельм III и Мария II
1689-1694
Вильгельм III
1694-1702
Анна
1702-1714
Георг I
1714-1727
Георг II
1727-1760
Георг IV
1820-1830
Вильгельм IV
1830-1837
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