Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1678 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,175 гр
- Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1678
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1678 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 6717 проданному на аукционе Spink UK за 4200 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Spink (2)
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
1044 $
Цена в валюте аукциона 820 GBP
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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