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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1678 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1678 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1678 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1678 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 6717 проданному на аукционе Spink UK за 4200 GBP. Торги состоялись 22 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 2, 2024
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2024
Сохранность VF35 NGC
Цена
1044 $
Цена в валюте аукциона 820 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF35 NGC
Цена
1113 $
Цена в валюте аукциона 1000 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность G
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Spink - September 22, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Spink - September 22, 2021
Продавец Spink
Дата 22 сентября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1/2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Heritage - October 1, 2007
Великобритания 1/2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Heritage - October 1, 2007
Продавец Heritage
Дата 1 октября 2007
Сохранность VG
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1678 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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