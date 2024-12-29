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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1678 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1678 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1678 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1678 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2427 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 35000 USD. Торги состоялись 6 июня 2017.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Heritage - August 19, 2023
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
25200 $
Цена в валюте аукциона 25200 USD
Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Spink - December 8, 2022
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
25644 $
Цена в валюте аукциона 21000 GBP
Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Coin Cabinet - March 28, 2021
Продавец Coin Cabinet
Дата 28 марта 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 26, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 26 сентября 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Sonntag - June 5, 2019
Продавец Sonntag
Дата 5 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 7, 2017
Продавец Goldberg
Дата 7 июня 2017
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 3, 2012
Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Heritage - April 18, 2011
Продавец Heritage
Дата 18 апреля 2011
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1678 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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