Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1678 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Auktionen Münzhandlung Sonntag
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1678
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1678 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2427 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 35000 USD. Торги состоялись 6 июня 2017.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Sonntag (1)
- Spink (1)
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
25200 $
Цена в валюте аукциона 25200 USD
Продавец Spink
Дата 8 декабря 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
25644 $
Цена в валюте аукциона 21000 GBP
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 3 января 2012
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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