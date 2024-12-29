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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1678 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1678 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1678 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1678 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 3452 проданному на аукционе Fritz Rudolf Künker GmbH & Co. KG за 2200 EUR. Торги состоялись 23 июня 2016.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 28, 2023
Продавец Spink
Дата 28 сентября 2023
Сохранность F DETAILS NGC
Цена
1578 $
Цена в валюте аукциона 1300 GBP
Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе Künker - June 23, 2016
Продавец Künker
Дата 23 июня 2016
Сохранность XF
Цена
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