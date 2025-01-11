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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1678 года "Четвертый тип". Слон (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон

Аверс монеты - 1 гинея 1678 года "Четвертый тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1678 года "Четвертый тип" Слон - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1678 года "Четвертый тип". Слон. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1164 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
******
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