Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1678 года "Четвертый тип". Слон (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1678
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (1) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1678 года "Четвертый тип". Слон. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1164 проданному на аукционе SINCONA AG за 8500 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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