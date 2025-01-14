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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1678 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 2 гинеи 1678 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1678 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1678 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Spink UK за 13000 GBP. Торги состоялись 31 марта 2023.

Сохранность
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Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
10017 $
Цена в валюте аукциона 9000 CHF
Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Spink - March 31, 2023
Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
16103 $
Цена в валюте аукциона 13000 GBP
Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе DNW - November 14, 2018
Продавец DNW
Дата 14 ноября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1678 "Второй тип" на аукционе Spink - November 25, 2004
Продавец Spink
Дата 25 ноября 2004
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1678 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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