Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1678 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1678
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (6) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1678 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 706 проданному на аукционе Spink UK за 13000 GBP. Торги состоялись 31 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
10017 $
Цена в валюте аукциона 9000 CHF
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
16103 $
Цена в валюте аукциона 13000 GBP
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2016
Сохранность F
Цена
******
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