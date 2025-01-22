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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1678 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1678 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1678 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1678 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 98 проданному на аукционе NOONANS за 150 GBP. Торги состоялись 27 сентября 2022.

Сохранность
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  • Busso Peus (1)
  • Künker (1)
  • NOONANS (1)
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1678 на аукционе NOONANS - September 27, 2022
Продавец NOONANS
Дата 27 сентября 2022
Сохранность XF
Цена
162 $
Цена в валюте аукциона 150 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1678 на аукционе Busso Peus - January 14, 2017
Продавец Busso Peus
Дата 14 января 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1678 на аукционе Künker - October 8, 2014
Продавец Künker
Дата 8 октября 2014
Сохранность VF
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 40 EUR

Где продать?

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