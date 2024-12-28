Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
Пенни 1678 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Rhenumis
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 0,5 гр
- Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
- Диаметр 12 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал Пенни
- Год 1678
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1678 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе NOONANS за 280 GBP. Торги состоялись 7 июня 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- London Coins (1)
- Rhenumis (1)
Где продать?
Для продажи Пенни 1678 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск