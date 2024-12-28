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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1678 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1678 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1678 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Rhenumis

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1678 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 720 проданному на аукционе NOONANS за 280 GBP. Торги состоялись 7 июня 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1678 на аукционе Rhenumis - September 12, 2024
Продавец Rhenumis
Дата 12 сентября 2024
Сохранность XF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 60 EUR
Великобритания Пенни 1678 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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