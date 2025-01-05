Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1678 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1678
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1678 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1162 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- SINCONA (2)
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
22762 $
Цена в валюте аукциона 20000 CHF
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
25852 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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