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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1678 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1678 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1678 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1678 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1162 проданному на аукционе SINCONA AG за 40000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
22762 $
Цена в валюте аукциона 20000 CHF
Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе MDC Monaco - May 4, 2024
Продавец MDC Monaco
Дата 4 мая 2024
Сохранность AU53 PCGS
Цена
25852 $
Цена в валюте аукциона 24000 EUR
Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе Auction World - April 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 апреля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе London Coins - March 1, 2020
Продавец London Coins
Дата 1 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 7, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 7 июня 2018
Сохранность XF40 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1678 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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