Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1678 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: InAsta S.p.A.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 3 пенса
- Год 1678
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1678 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Spink UK за 65 GBP. Торги состоялись 30 марта 2006.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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