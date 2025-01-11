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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1678 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 3 пенса 1678 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 3 пенса 1678 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: InAsta S.p.A.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1678 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 29 проданному на аукционе Spink UK за 65 GBP. Торги состоялись 30 марта 2006.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 3 пенса 1678 на аукционе InAsta - March 8, 2023
Продавец InAsta
Дата 8 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 3 пенса 1678 на аукционе Spink - March 30, 2006
Продавец Spink
Дата 30 марта 2006
Сохранность VF
Цена
113 $
Цена в валюте аукциона 65 GBP
Великобритания 3 пенса 1678 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Великобритания 3 пенса 1678 на аукционе Goldberg - June 1, 2005
Продавец Goldberg
Дата 1 июня 2005
Сохранность MS63 NGC
Цена
104 $
Цена в валюте аукциона 104 USD

Где продать?

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