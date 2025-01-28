Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1678 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1678
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1678 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 25300 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.
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Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
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