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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1678 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1678 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1678 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (16) Разновидности (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1678 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 329 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 25300 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе Spink - June 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 июня 2024
Сохранность FR
Цена
698 $
Цена в валюте аукциона 550 GBP
Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе Numisor - April 25, 2023
Продавец Numisor
Дата 25 апреля 2023
Сохранность F
Цена
1916 $
Цена в валюте аукциона 1700 CHF
Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе Morton & Eden - December 6, 2022
Продавец Morton & Eden
Дата 6 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе St James’s - November 17, 2022
Продавец St James’s
Дата 17 ноября 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность VF20 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF30 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе DNW - December 2, 2020
Продавец DNW
Дата 2 декабря 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 июня 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 3, 2019
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2019
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 3, 2018
Продавец London Coins
Дата 3 июня 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 27, 2018
Продавец Spink
Дата 27 марта 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе Morton & Eden - June 6, 2013
Продавец Morton & Eden
Дата 6 июня 2013
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS64 NGC
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1678 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS63 PCGS
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 1 гинея 1678 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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