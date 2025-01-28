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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1678 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1678 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1678 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1678 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 339 проданному на аукционе Spink UK за 850 GBP. Торги состоялись 1 декабря 2005.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность VF
Цена
727 $
Цена в валюте аукциона 600 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность F
Цена
124 $
Цена в валюте аукциона 180 AUD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность G
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность F15 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе DNW - February 21, 2019
Продавец DNW
Дата 21 февраля 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 6, 2017
Продавец Spink
Дата 6 декабря 2017
Сохранность FR
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2017
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 27, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 сентября 2011
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - September 23, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 23 сентября 2008
Сохранность AU
Цена
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1678 "Четвертый тип" на аукционе Spink - December 1, 2005
Продавец Spink
Дата 1 декабря 2005
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

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