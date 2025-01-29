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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1678 года "Первый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 5 гиней 1678 года "Первый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1678 года "Первый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Numismatica Genevensis SA

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1678 года "Первый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе SINCONA AG за 160000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • UBS (1)
Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
36420 $
Цена в валюте аукциона 32000 CHF
Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе SINCONA - October 24, 2022
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
160324 $
Цена в валюте аукциона 160000 CHF
Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе Stack's - August 16, 2013
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе Spink - October 6, 2004
Продавец Spink
Дата 6 октября 2004
Сохранность F
Цена
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Великобритания 5 гиней 1678 "Первый тип" на аукционе UBS - September 15, 2003
Продавец UBS
Дата 15 сентября 2003
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1678 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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