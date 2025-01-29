Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1678 года "Первый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: Numismatica Genevensis SA
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1678
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1678 года "Первый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1161 проданному на аукционе SINCONA AG за 160000 CHF. Торги состоялись 24 октября 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
36420 $
Цена в валюте аукциона 32000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 24 октября 2022
Сохранность MS62 NGC
Цена
160324 $
Цена в валюте аукциона 160000 CHF
Продавец Stack's
Дата 16 августа 2013
Сохранность AU53 NGC
Цена
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