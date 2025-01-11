Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1678 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1678
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1678 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 933 проданному на аукционе Spink UK за 800 GBP. Торги состоялись 24 сентября 2008.
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