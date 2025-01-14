flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1678 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1678 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1678 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Диаметр 37 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1678 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Spink UK за 90000 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Auction World (2)
  • Jean ELSEN (1)
  • London Coins (5)
  • Morton & Eden (1)
  • SINCONA (2)
  • Spink (2)
  • UBS (1)
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
24487 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
96930 $
Цена в валюте аукциона 90000 CHF
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе Spink - September 15, 2020
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе Auction World - October 20, 2019
Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе Auction World - July 21, 2019
Продавец Auction World
Дата 21 июля 2019
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 3, 2017
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 5, 2016
Продавец London Coins
Дата 5 декабря 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 4, 2016
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2016
Сохранность VF
Цена
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 6, 2016
Продавец London Coins
Дата 6 марта 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе Jean ELSEN - December 5, 2015
Продавец Jean ELSEN
Дата 5 декабря 2015
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 7, 2014
Продавец London Coins
Дата 7 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе UBS - January 22, 2008
Продавец UBS
Дата 22 января 2008
Сохранность VF
Цена
Великобритания 5 гиней 1678 "Второй тип" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1678 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1678 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 5 гиней Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Rhenumis
Аукцион 14 янв. 2025
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ferrarese
Аукцион 27 дек. 2024
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть