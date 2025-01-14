Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1678 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Диаметр 37 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1678
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (14)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1678 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 183 проданному на аукционе Spink UK за 90000 GBP. Торги состоялись 15 сентября 2020.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность UNC DETAILS NGC
Цена
24487 $
Цена в валюте аукциона 22000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
96930 $
Цена в валюте аукциона 90000 CHF
Продавец Spink
Дата 15 сентября 2020
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Auction World
Дата 20 октября 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Продавец London Coins
Дата 7 сентября 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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