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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1678 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 крона 1678 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона 1678 года "Третий тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1678
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1678 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Spink UK за 2200 USD. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе NOONANS - June 27, 2024
Продавец NOONANS
Дата 27 июня 2024
Сохранность VF
Цена
1010 $
Цена в валюте аукциона 800 GBP
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе CNG - October 20, 2022
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе CNG - October 20, 2022
Продавец CNG
Дата 20 октября 2022
Сохранность F
Цена
225 $
Цена в валюте аукциона 225 USD
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность G6 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе DNW - September 15, 2017
Продавец DNW
Дата 15 сентября 2017
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе Teutoburger - November 30, 2013
Продавец Teutoburger
Дата 30 ноября 2013
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе Spink - June 22, 2011
Продавец Spink
Дата 22 июня 2011
Сохранность F
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Великобритания 1 крона 1678 "Третий тип" на аукционе Stack's - April 1, 2008
Продавец Stack's
Дата 1 апреля 2008
Сохранность Нет оценки
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

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