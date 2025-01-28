Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1678 года "Третий тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33 гр
- Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год 1678
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1678 года "Третий тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 167 проданному на аукционе Spink UK за 2200 USD. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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