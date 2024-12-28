Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 16 мм
- Гурт Гладкий
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 пенса
- Год без года (1660-1662)
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 565 USD. Торги состоялись 21 января 2015.
Сохранность
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Продавец Heritage
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
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Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 января 2015
Сохранность XF
Цена
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