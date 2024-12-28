2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 565 USD. Торги состоялись 21 января 2015.

Сохранность AU (5) XF (2) VF (3) Сохранность (слабы) AU58 (1) AU55 (1) AU53 (3) VF20 (1) DETAILS (1) Сервис NGC (4) PCGS (3)