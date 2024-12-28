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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Heritage

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 16 мм
  • Гурт Гладкий

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год без года (1660-1662)
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса без года (1660-1662) года "Первый выпуск". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 188 проданному на аукционе Davissons Ltd. за 565 USD. Торги состоялись 21 января 2015.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CoinsNB - February 11, 2023
Продавец CoinsNB
Дата 11 февраля 2023
Сохранность VF20 NGC
Цена
51 $
Цена в валюте аукциона 48 EUR
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - May 18, 2022
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе CNG - May 18, 2022
Продавец CNG
Дата 18 мая 2022
Сохранность AU53 PCGS
Цена
170 $
Цена в валюте аукциона 170 USD
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - June 27, 2019
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - June 27, 2019
Продавец Stack's
Дата 27 июня 2019
Сохранность AU55 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - May 9, 2019
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - May 9, 2019
Продавец Heritage
Дата 9 мая 2019
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - March 28, 2019
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - March 28, 2019
Продавец Heritage
Дата 28 марта 2019
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - April 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 апреля 2018
Сохранность AU53 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Künker - October 20, 2016
Продавец Künker
Дата 20 октября 2016
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Davissons Ltd. - January 21, 2015
Продавец Davissons Ltd.
Дата 21 января 2015
Сохранность XF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где купить?
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность AU58 PCGS
К аукциону
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность AU55 PCGS
К аукциону
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Великобритания 2 пенса без года (1660-1662) "Первый выпуск" на аукционе Stack's - January 22, 2025
Продавец Stack's
Дата 22 января 2025
Сохранность AU53 PCGS
К аукциону

Где продать?

Для продажи 2 пенса 1660 "Первый выпуск" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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