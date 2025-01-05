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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1681 года (Великобритания, Карл II)

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1681
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1681 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 72381 проданному на аукционе Stack's Bowers за 180 USD. Торги состоялись 18 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Katz (1)
Великобритания 2 пенса 1681 на аукционе Katz - October 28, 2018
Продавец Katz
Дата 28 октября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
6 $
Цена в валюте аукциона 5 EUR
Великобритания 2 пенса 1681 на аукционе Heritage - June 5, 2014
Великобритания 2 пенса 1681 на аукционе Heritage - June 5, 2014
Продавец Heritage
Дата 5 июня 2014
Сохранность AU50 NGC
Цена
******
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