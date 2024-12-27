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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1676 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 пенса 1676 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса 1676 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1676
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1676 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 2486 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 110 USD. Торги состоялись 31 января 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1676 на аукционе Goldberg - February 1, 2023
Продавец Goldberg
Дата 1 февраля 2023
Сохранность AU58 PCGS
Цена
******
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