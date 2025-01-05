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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1676 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1676 Первый тип
Средняя цена 19000 $
Продажи
0 10
Аверс
Реверс
5 гиней 1676 Первый тип Слон и замок
Средняя цена 27000 $
Продажи
0 12
Аверс
Реверс
2 гинеи 1676 Второй тип
Средняя цена 22000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
2 гинеи 1676 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 гинея 1676 Четвертый тип
Средняя цена 2900 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
1 гинея 1676 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена 23000 $
Продажи
0 8
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1676 Второй тип
Средняя цена 3700 $
Продажи
0 13
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1676 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 7500 $
Продажи
0 1

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1676 Третий тип
Средняя цена 340 $
Продажи
0 159
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1676 Четвертый тип
Средняя цена 1300 $
Продажи
0 103
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1676 Второй тип
Средняя цена 430 $
Продажи
0 36
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1676 Второй тип Перья на обеих сторонах
Средняя цена 2100 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
6 пенсов 1676
Средняя цена 760 $
Продажи
0 15
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1676
Средняя цена 140 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
3 пенса 1676
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
2 пенса 1676
Средняя цена 110 $
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1676
Средняя цена 410 $
Продажи
0 1
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