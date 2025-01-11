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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1676 года "Второй тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 2 гинеи 1676 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1676 года "Второй тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1676
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (5) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1676 года "Второй тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1649 проданному на аукционе SINCONA AG за 24000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Spink (1)
  • UBS (1)
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
26713 $
Цена в валюте аукциона 24000 CHF
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - January 14, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 14 января 2018
Сохранность XF45 PCGS
Цена
3750 $
Цена в валюте аукциона 3750 USD
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 30, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 30 сентября 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе UBS - January 27, 2004
Продавец UBS
Дата 27 января 2004
Сохранность XF
Цена
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность XF
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1676 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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