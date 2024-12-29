Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1676 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1676
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1676 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 74750 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
9155 $
Цена в валюте аукциона 8500 CHF
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
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Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2011
Сохранность SP63 NGC
Цена
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Где продать?
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