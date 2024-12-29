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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1676 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1676 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1676 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1676
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1676 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 327 проданному на аукционе Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc. за 74750 USD. Торги состоялись 26 мая 2008.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Heritage - December 17, 2024
Продавец Heritage
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
2880 $
Цена в валюте аукциона 2880 USD
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
9155 $
Цена в валюте аукциона 8500 CHF
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 9, 2017
Продавец Heritage
Дата 9 января 2017
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Goldberg - February 3, 2011
Продавец Goldberg
Дата 3 февраля 2011
Сохранность SP63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2010
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Goldberg - June 2, 2010
Продавец Goldberg
Дата 2 июня 2010
Сохранность SP63 NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Goldberg - September 16, 2008
Продавец Goldberg
Дата 16 сентября 2008
Сохранность AU58 NGC
Цена
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность SP63 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность SP63 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1676 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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