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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Пенни 1676 года "Тип 1670-1684" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - Пенни 1676 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - Пенни 1676 года "Тип 1670-1684" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Heritage Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 0,5 гр
  • Чистого серебра (0,0149 oz) 0,4625 гр
  • Диаметр 12 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал Пенни
  • Год 1676
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (1)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты Пенни 1676 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 31347 проданному на аукционе Heritage Auctions за 411 USD. Торги состоялись 14 января 2014.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания Пенни 1676 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Великобритания Пенни 1676 на аукционе Heritage - January 16, 2014
Продавец Heritage
Дата 16 января 2014
Сохранность MS64 NGC
Цена
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