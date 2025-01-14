Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
4 пенса (1 Грот) 1676 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 2 гр
- Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
- Диаметр 19 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 4 пенса (1 Грот)
- Год 1676
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1676 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе NOONANS за 220 GBP. Торги состоялись 13 июля 2022.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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