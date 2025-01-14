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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

4 пенса (1 Грот) 1676 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1676 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 4 пенса (1 Грот) 1676 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Ira & Larry Goldberg Coins & Collectibles, Inc.

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 2 гр
  • Чистого серебра (0,0595 oz) 1,85 гр
  • Диаметр 19 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 4 пенса (1 Грот)
  • Год 1676
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 4 пенса (1 Грот) 1676 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 435 проданному на аукционе NOONANS за 220 GBP. Торги состоялись 13 июля 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1676 на аукционе London Coins - September 6, 2020
Продавец London Coins
Дата 6 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
66 $
Цена в валюте аукциона 50 GBP
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1676 на аукционе Goldberg - January 28, 2014
Великобритания 4 пенса (1 Грот) 1676 на аукционе Goldberg - January 28, 2014
Продавец Goldberg
Дата 28 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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