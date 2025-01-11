Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1676 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Перья на обеих сторонах
Фотография: Baldwin's of St. James's
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1676
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1676 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1900 GBP. Торги состоялись 9 сентября 2020.
Сохранность
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