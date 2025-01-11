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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1676 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Перья на обеих сторонах

Аверс монеты - 1 шиллинг 1676 года "Второй тип" Перья на обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1676 года "Второй тип" Перья на обеих сторонах - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Baldwin's of St. James's

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1676
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (4) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1676 года "Второй тип". Перья на обеих сторонах. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 117 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 1900 GBP. Торги состоялись 9 сентября 2020.

Сохранность
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  • DNW (1)
  • Spink (2)
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2024
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
2264 $
Цена в валюте аукциона 1700 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
1474 $
Цена в валюте аукциона 1200 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - September 21, 2017
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 21 сентября 2017
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1676 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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