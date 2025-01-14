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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 шиллинг 1676 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 шиллинг 1676 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 шиллинг 1676 года "Второй тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 6 гр
  • Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 шиллинг
  • Год 1676
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1676 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Spink UK за 2100 GBP. Торги состоялись 7 июля 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе Spink - December 17, 2024
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2024
Сохранность VF
Цена
571 $
Цена в валюте аукциона 450 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность F
Цена
116 $
Цена в валюте аукциона 90 GBP
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе NOONANS - July 11, 2024
Продавец NOONANS
Дата 11 июля 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе Nihon - June 11, 2023
Продавец Nihon
Дата 11 июня 2023
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 декабря 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе Stack's - August 30, 2022
Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе St James’s - June 11, 2022
Продавец St James’s
Дата 11 июня 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе Heritage - February 10, 2022
Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе St James’s - February 5, 2022
Продавец St James’s
Дата 5 февраля 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе St James’s - October 14, 2021
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе St James’s - October 14, 2021
Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе Spink - July 7, 2021
Продавец Spink
Дата 7 июля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе DNW - September 16, 2020
Продавец DNW
Дата 16 сентября 2020
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе TimeLine Auctions - June 7, 2020
Продавец TimeLine Auctions
Дата 7 июня 2020
Сохранность FR
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе DNW - May 6, 2020
Продавец DNW
Дата 6 мая 2020
Сохранность F
Цена
Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе London Coins - August 31, 2019
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VG
Цена
******
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Великобритания 1 шиллинг 1676 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - March 19, 2019
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 марта 2019
Сохранность F
Цена

Где продать?

Для продажи 1 шиллинг 1676 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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