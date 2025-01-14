Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 шиллинг 1676 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 6 гр
- Чистого серебра (0,1784 oz) 5,55 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 шиллинг
- Год 1676
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (36) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 шиллинг 1676 года "Второй тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 247 проданному на аукционе Spink UK за 2100 GBP. Торги состоялись 7 июля 2021.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Stack's
Дата 30 августа 2022
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 11 июня 2022
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 10 февраля 2022
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец St James’s
Дата 14 октября 2021
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Продавец TimeLine Auctions
Дата 7 июня 2020
Сохранность FR
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец London Coins
Дата 31 августа 2019
Сохранность VG
Цена
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Где продать?
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