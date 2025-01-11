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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

6 пенсов 1676 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 6 пенсов 1676 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 6 пенсов 1676 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 3 гр
  • Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 6 пенсов
  • Год 1676
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1676 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1317 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 2500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Numismatica Ars Classica - May 8, 2024
Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
2752 $
Цена в валюте аукциона 2500 CHF
Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе London Coins - September 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 сентября 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе NOONANS - April 5, 2023
Продавец NOONANS
Дата 5 апреля 2023
Сохранность VF
Цена
175 $
Цена в валюте аукциона 140 GBP
Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе NOONANS - November 16, 2022
Продавец NOONANS
Дата 16 ноября 2022
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность F
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Spink - June 27, 2022
Продавец Spink
Дата 27 июня 2022
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность F
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 4, 2016
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Spink - December 17, 2014
Продавец Spink
Дата 17 декабря 2014
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Stack's - January 9, 2011
Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Stack's - January 9, 2011
Продавец Stack's
Дата 9 января 2011
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Goldberg - September 21, 2010
Великобритания 6 пенсов 1676 на аукционе Goldberg - September 21, 2010
Продавец Goldberg
Дата 21 сентября 2010
Сохранность MS63 NGC
Цена
******
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Где продать?

Для продажи 6 пенсов 1676 мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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