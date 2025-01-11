Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
6 пенсов 1676 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 3 гр
- Чистого серебра (0,0892 oz) 2,775 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 6 пенсов
- Год 1676
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (15)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 6 пенсов 1676 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1317 проданному на аукционе Numismatica Ars Classica за 2500 CHF. Торги состоялись 8 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Numismatica Ars Classica
Дата 8 мая 2024
Сохранность MS64 NGC
Цена
2752 $
Цена в валюте аукциона 2500 CHF
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность MS63 PCGS
Цена
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Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 4 мая 2016
Сохранность VF
Цена
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Где продать?
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