Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 гинеи 1676 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 4,175 гр
- Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
- Диаметр 21 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 гинеи
- Год 1676
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1676 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Spink UK за 8500 GBP. Торги состоялись 17 января 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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