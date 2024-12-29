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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1676 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1676 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1676 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1676
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (13) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1676 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 37 проданному на аукционе Spink UK за 8500 GBP. Торги состоялись 17 января 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе London Coins - March 3, 2024
Продавец London Coins
Дата 3 марта 2024
Сохранность F
Цена
1899 $
Цена в валюте аукциона 1500 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность F
Цена
Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе CNG - September 20, 2023
Продавец CNG
Дата 20 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
1100 $
Цена в валюте аукциона 1100 USD
Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе CNG - January 11, 2023
Продавец CNG
Дата 11 января 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Heritage - August 28, 2022
Продавец Heritage
Дата 28 августа 2022
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Spink - January 28, 2022
Продавец Spink
Дата 28 января 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Spink - January 17, 2021
Продавец Spink
Дата 17 января 2021
Сохранность MS61 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - November 22, 2018
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 22 ноября 2018
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - May 7, 2008
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 7 мая 2008
Сохранность VF
Цена

Где продать?

Для продажи 1/2 гинеи 1676 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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