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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1676 года "Первый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 5 гиней 1676 года "Первый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1676 года "Первый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1676
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1676 года "Первый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Spink UK за 52000 GBP. Торги состоялись 31 марта 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Numismatica Genevensis - December 10, 2024
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
43248 $
Цена в валюте аукциона 38000 CHF
Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе CNG - May 24, 2023
Продавец CNG
Дата 24 мая 2023
Сохранность VF
Цена
10000 $
Цена в валюте аукциона 10000 USD
Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Spink - March 31, 2023
Продавец Spink
Дата 31 марта 2023
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Auction World - October 21, 2018
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе DNW - March 16, 2017
Продавец DNW
Дата 16 марта 2017
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе CNG - January 5, 2016
Продавец CNG
Дата 5 января 2016
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Hess Divo - November 17, 2015
Продавец Hess Divo
Дата 17 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Spink - September 26, 2012
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2012
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Heritage - January 8, 2007
Продавец Heritage
Дата 8 января 2007
Сохранность XF
Цена
******
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Spink - May 5, 2005
Продавец Spink
Дата 5 мая 2005
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Leu - October 25, 1999
Продавец Leu
Дата 25 октября 1999
Сохранность XF
Цена

Где продать?

Для продажи 5 гиней 1676 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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