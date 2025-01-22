Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1676 года "Первый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1676
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (12) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1676 года "Первый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 707 проданному на аукционе Spink UK за 52000 GBP. Торги состоялись 31 марта 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- Auction World (1)
- CNG (2)
- DNW (1)
- Heritage (1)
- Hess Divo (1)
- Leu (1)
- Numismatica Genevensis (1)
- SINCONA (1)
- Spink (3)
Продавец Numismatica Genevensis
Дата 10 декабря 2024
Сохранность AU55 NGC
Цена
43248 $
Цена в валюте аукциона 38000 CHF
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 21 октября 2018
Сохранность AU53 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 5 гиней 1676 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск