Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1676 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Слон и замок
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1676
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1676 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 30128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 46000 USD. Торги состоялись 1 ноября 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
46000 $
Цена в валюте аукциона 46000 USD
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
10974 $
Цена в валюте аукциона 11000 CHF
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
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