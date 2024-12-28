flag
Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1676 года "Четвертый тип". Слон и замок (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Слон и замок

Аверс монеты - 1 гинея 1676 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1676 года "Четвертый тип" Слон и замок - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1676
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (8) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1676 года "Четвертый тип". Слон и замок. Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 30128 проданному на аукционе Heritage Auctions за 46000 USD. Торги состоялись 1 ноября 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
  • Все фирмы
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • Goldberg (2)
  • Heritage (3)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - November 2, 2024
Продавец Heritage
Дата 2 ноября 2024
Сохранность MS62 NGC
Цена
46000 $
Цена в валюте аукциона 46000 USD
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 16, 2022
Продавец SINCONA
Дата 16 мая 2022
Сохранность AU53 NGC
Цена
10974 $
Цена в валюте аукциона 11000 CHF
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - August 8, 2014
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - August 8, 2014
Продавец Heritage
Дата 8 августа 2014
Сохранность XF40 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - May 24, 2011
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 мая 2011
Сохранность UNC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 26, 2008
Продавец Goldberg
Дата 26 мая 2008
Сохранность MS62 NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Goldberg - May 27, 2003
Продавец Goldberg
Дата 27 мая 2003
Сохранность MS61 PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Spink - May 15, 2003
Продавец Spink
Дата 15 мая 2003
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно

Где продать?

Для продажи 1 гинея 1676 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

Все фирмы 458
Популярные разделы
Каталог монет мира Каталог монет Великобритании Каталог монет Карла II Монеты Великобритании 1676 года Все британские монеты британские золотые монеты британские монеты номиналом 1 гинея Нумизматические аукционы
Лучшие предложения
Top lot
Top lot
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
Аукцион 28 дек. 2024
Top lot
Top lot
Aureo & Calicó, S.L.
Аукцион 22 янв. 2025
Top lot
Top lot
Numismatica Ranieri S.r.l.
Аукцион 29 янв. 2025
Категория
Год
Поиск

Открыто по подписке

Открыть