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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

5 гиней 1676 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 5 гиней 1676 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 5 гиней 1676 года "Первый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 41,94 гр
  • Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 5 гиней
  • Год 1676
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1676 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1648 проданному на аукционе SINCONA AG за 85000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • Auction World (2)
  • Baldwin's of St. James's (1)
  • CNG (1)
  • DNW (1)
  • Heritage (1)
  • Morton & Eden (1)
  • SINCONA (1)
  • Spink (1)
  • St James’s (1)
Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Auction World - July 14, 2024
Продавец Auction World
Дата 14 июля 2024
Сохранность AU DETAILS NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе St James’s - March 27, 2024
Продавец St James’s
Дата 27 марта 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
94609 $
Цена в валюте аукциона 85000 CHF
Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Auction World - April 18, 2021
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
12871 $
Цена в валюте аукциона 1400000 JPY
Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Spink - February 24, 2021
Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Spink - February 24, 2021
Продавец Spink
Дата 24 февраля 2021
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе CNG - September 17, 2020
Продавец CNG
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 27, 2016
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Heritage - April 19, 2016
Продавец Heritage
Дата 19 апреля 2016
Сохранность F
Цена
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе DNW - November 12, 2015
Продавец DNW
Дата 12 ноября 2015
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 5 гиней 1676 "Первый тип" на аукционе Morton & Eden - June 11, 2014
Продавец Morton & Eden
Дата 11 июня 2014
Сохранность VF
Цена
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Где продать?

Для продажи 5 гиней 1676 "Первый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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