Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
5 гиней 1676 года "Первый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 41,94 гр
- Чистого золота (1,2365 oz) 38,459 гр
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 5 гиней
- Год 1676
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (10) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 5 гиней 1676 года "Первый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1648 проданному на аукционе SINCONA AG за 85000 CHF. Торги состоялись 15 мая 2023.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность MS61 NGC
Цена
94609 $
Цена в валюте аукциона 85000 CHF
Продавец Auction World
Дата 18 апреля 2021
Сохранность XF DETAILS PCGS
Цена
12871 $
Цена в валюте аукциона 1400000 JPY
Продавец CNG
Дата 17 сентября 2020
Сохранность Нет оценки
Цена
******
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 27 июня 2016
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
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