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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 гинея 1676 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 гинея 1676 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 гинея 1676 года "Четвертый тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 8,385 гр
  • Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
  • Диаметр 25 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 гинея
  • Год 1676
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1676 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 12000 GBP. Торги состоялись 29 мая 2024.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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  • SINCONA (2)
  • Sovereign Rarities (1)
  • Spink (3)
  • Stack's (2)
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - October 16, 2024
Продавец NOONANS
Дата 16 октября 2024
Сохранность F
Цена
653 $
Цена в валюте аукциона 500 GBP
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Sovereign Rarities - May 29, 2024
Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
15309 $
Цена в валюте аукциона 12000 GBP
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 3, 2023
Продавец London Coins
Дата 3 декабря 2023
Сохранность VG
Цена
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 4, 2023
Продавец London Coins
Дата 4 июня 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе HARMERS - March 30, 2023
Продавец HARMERS
Дата 30 марта 2023
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - March 5, 2023
Продавец London Coins
Дата 5 марта 2023
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 7, 2022
Продавец Spink
Дата 7 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Roma Numismatics - October 30, 2020
Продавец Roma Numismatics
Дата 30 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - August 7, 2020
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Auction World - April 20, 2020
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе DNW - March 10, 2020
Продавец DNW
Дата 10 марта 2020
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Bruun Rasmussen - May 7, 2019
Продавец Bruun Rasmussen
Дата 7 мая 2019
Сохранность VF
Цена
******
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - April 29, 2019
Продавец Heritage
Дата 29 апреля 2019
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе DNW - December 3, 2018
Продавец DNW
Дата 3 декабря 2018
Сохранность VF
Цена
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 2, 2017
Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе Stack's - August 2, 2017
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Великобритания 1 гинея 1676 "Четвертый тип" на аукционе DNW - December 13, 2016
Продавец DNW
Дата 13 декабря 2016
Сохранность XF
Цена
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Где продать?

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