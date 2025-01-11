Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 гинея 1676 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: SINCONA AG
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 8,385 гр
- Чистого золота (0,2472 oz) 7,689 гр
- Диаметр 25 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 гинея
- Год 1676
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (29) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 гинея 1676 года "Четвертый тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 45 проданному на аукционе Sovereign Rarities Ltd за 12000 GBP. Торги состоялись 29 мая 2024.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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Продавец Sovereign Rarities
Дата 29 мая 2024
Сохранность MS61 NGC
Цена
15309 $
Цена в валюте аукциона 12000 GBP
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
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Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность XF45 NGC
Цена
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Продавец Roma Numismatics
Дата 30 октября 2020
Сохранность XF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Heritage
Дата 7 августа 2020
Сохранность VF DETAILS NGC
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Auction World
Дата 20 апреля 2020
Сохранность XF DETAILS NGC
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Продавец Stack's
Дата 2 августа 2017
Сохранность AU55 PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
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Где продать?
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