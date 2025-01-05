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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1677 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 пенса 1677 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса 1677 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: VAuctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1677
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1677 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 922 проданному на аукционе VAuctions за 100 USD. Торги состоялись 6 апреля 2018.

Сохранность
  • Все фирмы
  • Heritage Eur (1)
  • VAuctions (1)
Великобритания 2 пенса 1677 на аукционе VAuctions - April 6, 2018
Продавец VAuctions
Дата 6 апреля 2018
Сохранность AU
Цена
100 $
Цена в валюте аукциона 100 USD
Великобритания 2 пенса 1677 на аукционе Heritage Eur - November 28, 2015
Продавец Heritage Eur
Дата 28 ноября 2015
Сохранность XF
Цена
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