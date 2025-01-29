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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 пенса 1683 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 пенса 1683 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 пенса 1683 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1 гр
  • Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
  • Диаметр 15 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 пенса
  • Год 1683
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1683 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 64199 проданному на аукционе Heritage Auctions за 360 USD. Торги состоялись 23 августа 2018.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 пенса 1683 на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса 1683 на аукционе Spink - December 13, 2022
Продавец Spink
Дата 13 декабря 2022
Сохранность MS63 NGC
Цена
Великобритания 2 пенса 1683 на аукционе Heritage - August 23, 2018
Великобритания 2 пенса 1683 на аукционе Heritage - August 23, 2018
Продавец Heritage
Дата 23 августа 2018
Сохранность MS63 NGC
Цена
360 $
Цена в валюте аукциона 360 USD

Где продать?

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