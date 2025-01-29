Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 пенса 1683 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1 гр
- Чистого серебра (0,0297 oz) 0,925 гр
- Диаметр 15 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 пенса
- Год 1683
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (3)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 пенса 1683 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 64199 проданному на аукционе Heritage Auctions за 360 USD. Торги состоялись 23 августа 2018.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
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- Spink (2)
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