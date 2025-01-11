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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

Монеты Великобритании 1683 года

Золотые монеты

Аверс
Реверс
5 гиней 1683 Второй тип
Средняя цена 18000 $
Продажи
0 29
Аверс
Реверс
5 гиней 1683 Второй тип Слон и замок
Средняя цена 33000 $
Продажи
0 4
Аверс
Реверс
2 гинеи 1683 Второй тип
Средняя цена 12000 $
Продажи
0 9
Аверс
Реверс
2 гинеи 1683 Второй тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 гинея 1683 Четвертый тип
Средняя цена 1600 $
Продажи
0 32
Аверс
Реверс
1 гинея 1683 Четвертый тип Слон и замок
Средняя цена 3800 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1683 Второй тип
Средняя цена 660 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
1/2 гинеи 1683 Второй тип Слон и замок
Средняя цена
Продажи
0 0

Серебряные монеты

Аверс
Реверс
1 крона 1683 Четвертый тип
Средняя цена 460 $
Продажи
0 7
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1683 Четвертый тип
Средняя цена 690 $
Продажи
0 41
Аверс
Реверс
1/2 кроны (Полукрона) 1683 Четвертый тип Перья только под портретом
Средняя цена
Продажи
0 0
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1683 Второй тип
Средняя цена 1000 $
Продажи
0 5
Аверс
Реверс
1 шиллинг 1683 Четвертый тип
Средняя цена 670 $
Продажи
0 23
Аверс
Реверс
6 пенсов 1683
Средняя цена 460 $
Продажи
0 53
Аверс
Реверс
4 пенса (1 Грот) 1683
Средняя цена
Продажи
0 1
Аверс
Реверс
3 пенса 1683
Средняя цена 190 $
Продажи
0 2
Аверс
Реверс
2 пенса 1683
Средняя цена 360 $
Продажи
0 3
Аверс
Реверс
Пенни без года (1662-1685) Обозначение номинала "I"
Средняя цена 170 $
Продажи
0 11
Аверс
Реверс
Пенни 1683
Средняя цена 160 $
Продажи
0 3
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