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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

3 пенса 1683 года (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 3 пенса 1683 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 3 пенса 1683 года - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Agora Auctions

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 1,5 гр
  • Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
  • Диаметр 17 мм
  • Гурт Гладкий
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 3 пенса
  • Год 1683
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1683 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 220 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.

Сохранность
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  • DNW (1)
Великобритания 3 пенса 1683 на аукционе Agora - March 23, 2021
Продавец Agora
Дата 23 марта 2021
Сохранность F
Цена
45 $
Цена в валюте аукциона 45 USD
Великобритания 3 пенса 1683 на аукционе DNW - June 10, 2015
Продавец DNW
Дата 10 июня 2015
Сохранность UNC
Цена
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