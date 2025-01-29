Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
3 пенса 1683 года (Великобритания, Карл II)
Фотография: Agora Auctions
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 1,5 гр
- Чистого серебра (0,0446 oz) 1,3875 гр
- Диаметр 17 мм
- Гурт Гладкий
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 3 пенса
- Год 1683
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 3 пенса 1683 года. Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Dix Noonan Webb за 220 GBP. Торги состоялись 10 июня 2015.
Сохранность
- Все фирмы
- Agora (1)
- DNW (1)
Где продать?
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