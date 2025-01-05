Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1 крона 1683 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Spink UK
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 33 гр
- Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
- Диаметр 40 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1 крона
- Год 1683
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1683 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1481 проданному на аукционе London Coins LTD за 650 GBP. Торги состоялись 4 сентября 2021.
Сохранность
Сохранность (слабы)
Сервис
- Все фирмы
- CNG (1)
- London Coins (2)
- Spink (4)
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Где продать?
Для продажи 1 крона 1683 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.
Популярные разделы
Категория
Год
Поиск