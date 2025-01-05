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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1 крона 1683 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1 крона 1683 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1 крона 1683 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Spink UK

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 33 гр
  • Чистого серебра (0,9814 oz) 30,525 гр
  • Диаметр 40 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1 крона
  • Год 1683
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (7)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1 крона 1683 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1481 проданному на аукционе London Coins LTD за 650 GBP. Торги состоялись 4 сентября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1 крона 1683 "Четвертый тип" на аукционе CNG - October 20, 2022
Великобритания 1 крона 1683 "Четвертый тип" на аукционе CNG - October 20, 2022
Продавец CNG
Дата 20 октября 2022
Сохранность F
Цена
200 $
Цена в валюте аукциона 200 USD
Великобритания 1 крона 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - July 5, 2022
Продавец Spink
Дата 5 июля 2022
Сохранность FR
Цена
194 $
Цена в валюте аукциона 160 GBP
Великобритания 1 крона 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Великобритания 1 крона 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - May 4, 2022
Продавец Spink
Дата 4 мая 2022
Сохранность F DETAILS PCGS
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1 крона 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность F
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 1 крона 1683 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 5, 2021
Продавец London Coins
Дата 5 сентября 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1683 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - December 2, 2019
Продавец London Coins
Дата 2 декабря 2019
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1 крона 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 30, 2018
Продавец Spink
Дата 30 октября 2018
Сохранность FR
Цена
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Где продать?

Для продажи 1 крона 1683 "Четвертый тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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