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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 гинеи 1683 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 гинеи 1683 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 гинеи 1683 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: SINCONA AG

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 4,175 гр
  • Чистого золота (0,1231 oz) 3,8285 гр
  • Диаметр 21 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 гинеи
  • Год 1683
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (3) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 гинеи 1683 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 667 проданному на аукционе SINCONA AG за 800 CHF. Торги состоялись 21 ноября 2021.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе SINCONA - November 21, 2021
Продавец SINCONA
Дата 21 ноября 2021
Сохранность VF20 NGC
Цена
862 $
Цена в валюте аукциона 800 CHF
Великобритания 1/2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе DNW - December 8, 2015
Продавец DNW
Дата 8 декабря 2015
Сохранность VF
Цена
451 $
Цена в валюте аукциона 300 GBP
Великобритания 1/2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе Spink - September 26, 2006
Продавец Spink
Дата 26 сентября 2006
Сохранность F
Цена
******
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Где продать?

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