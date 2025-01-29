Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1683 года "Четвертый тип". Перья только под портретом (Великобритания, Карл II)
Разновидность: Перья только под портретом
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1683
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Извините, нет данных о продажах этой монеты
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