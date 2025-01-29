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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1683 года "Четвертый тип". Перья только под портретом (Великобритания, Карл II)

Разновидность: Перья только под портретом

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Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1683
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (0) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Извините, нет данных о продажах этой монеты

Где продать?

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