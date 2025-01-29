Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
2 гинеи 1683 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann
Техническая информация
- Металл Золото (0,917)
- Вес 16,77 гр
- Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Рубчатый
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 2 гинеи
- Год 1683
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1683 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 16500 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.
Сохранность
Сохранность (слабы)
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- Stanley Gibbons Baldwin's (1)
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
16124 $
Цена в валюте аукциона 14000 GBP
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
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