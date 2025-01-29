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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

2 гинеи 1683 года "Второй тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 2 гинеи 1683 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 2 гинеи 1683 года "Второй тип" - цена золотой монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Техническая информация

  • Металл Золото (0,917)
  • Вес 16,77 гр
  • Чистого золота (0,4944 oz) 15,3781 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Рубчатый
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 2 гинеи
  • Год 1683
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (9) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 2 гинеи 1683 года "Второй тип". Это золотая монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 206 проданному на аукционе Baldwin's of St. James's за 16500 GBP. Торги состоялись 19 апреля 2012.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе SINCONA - May 15, 2023
Продавец SINCONA
Дата 15 мая 2023
Сохранность AU53 NGC
Цена
8348 $
Цена в валюте аукциона 7500 CHF
Великобритания 2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе Stanley Gibbons Baldwin's - November 8, 2022
Продавец Stanley Gibbons Baldwin's
Дата 8 ноября 2022
Сохранность AU58 NGC
Цена
16124 $
Цена в валюте аукциона 14000 GBP
Великобритания 2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе DNW - September 20, 2018
Продавец DNW
Дата 20 сентября 2018
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - June 24, 2014
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 24 июня 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
******
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Великобритания 2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе Sonntag - June 3, 2014
Продавец Sonntag
Дата 3 июня 2014
Сохранность VF
Цена
******
Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Великобритания 2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе Heritage - January 6, 2014
Продавец Heritage
Дата 6 января 2014
Сохранность AU58 NGC
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе Baldwin's of St. James's - April 19, 2012
Продавец Baldwin's of St. James's
Дата 19 апреля 2012
Сохранность AU
Цена
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Великобритания 2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе Künker - September 30, 2009
Продавец Künker
Дата 30 сентября 2009
Сохранность VF
Цена
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Показать цены 7 дней бесплатно
Великобритания 2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе Heritage - June 4, 2004
Великобритания 2 гинеи 1683 "Второй тип" на аукционе Heritage - June 4, 2004
Продавец Heritage
Дата 4 июня 2004
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Где продать?

Для продажи 2 гинеи 1683 "Второй тип" мы рекомендуем обращаться к специализированным нумизматическим фирмам, которые проводят регулярные аукционные торги. Перейдите к списку фирм для поиска подходящей площадки.

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