Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837
1/2 кроны (Полукрона) 1683 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)
Фотография: NOONANS
Техническая информация
- Металл Серебро (0,925)
- Вес 15 гр
- Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
- Диаметр 32 мм
- Гурт Надпись
- Отношение сторон Монетное (↑↓)
Описание
- Страна Великобритания
- Период Карл II
- Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
- Год 1683
- Правитель Карл II (Король Великобритании)
- Монетный двор Лондон
- Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)
Цены на аукционах
Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1683 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1490 проданному на аукционе London Coins LTD за 4600 GBP. Торги состоялись 3 сентября 2022.
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Сохранность (слабы)
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Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Продавец Heritage
Дата 19 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Где продать?
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