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Великобритания Период: 1660-1837 1660-1837

1/2 кроны (Полукрона) 1683 года "Четвертый тип" (Великобритания, Карл II)

Аверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1683 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II Реверс монеты - 1/2 кроны (Полукрона) 1683 года "Четвертый тип" - цена серебряной монеты - Великобритания, Карл II

Фотография: NOONANS

Техническая информация

  • Металл Серебро (0,925)
  • Вес 15 гр
  • Чистого серебра (0,4461 oz) 13,875 гр
  • Диаметр 32 мм
  • Гурт Надпись
  • Отношение сторон Монетное (↑↓)

Описание

  • Страна Великобритания
  • Период Карл II
  • Номинал 1/2 кроны (Полукрона)
  • Год 1683
  • Правитель Карл II (Король Великобритании)
  • Монетный двор Лондон
  • Назначение Обращение
Цены на аукционах (41) Разновидности (2)

Цены на аукционах

Узнайте актуальную стоимость британской монеты 1/2 кроны (Полукрона) 1683 года "Четвертый тип". Это серебряная монета периода Карла II. Рекорд цены принадлежит лоту 1490 проданному на аукционе London Coins LTD за 4600 GBP. Торги состоялись 3 сентября 2022.

Сохранность
Сохранность (слабы)
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - September 19, 2024
Продавец NOONANS
Дата 19 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
528 $
Цена в валюте аукциона 400 GBP
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - September 8, 2024
Продавец Heritage
Дата 8 сентября 2024
Сохранность XF45 PCGS
Цена
660 $
Цена в валюте аукциона 660 USD
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе NOONANS - September 6, 2024
Продавец NOONANS
Дата 6 сентября 2024
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 27, 2023
Продавец Spink
Дата 27 октября 2023
Сохранность VF30 PCGS
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе Katz - September 24, 2023
Продавец Katz
Дата 24 сентября 2023
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе Katz - December 22, 2022
Продавец Katz
Дата 22 декабря 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - October 1, 2022
Продавец Spink
Дата 1 октября 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - September 4, 2022
Продавец London Coins
Дата 4 сентября 2022
Сохранность UNC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе Katz - July 28, 2022
Продавец Katz
Дата 28 июля 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе Status International - June 23, 2022
Продавец Status International
Дата 23 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе London Coins - June 5, 2022
Продавец London Coins
Дата 5 июня 2022
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе Sedwick - May 6, 2022
Продавец Sedwick
Дата 6 мая 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - March 22, 2022
Продавец Spink
Дата 22 марта 2022
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - August 19, 2021
Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе Heritage - August 19, 2021
Продавец Heritage
Дата 19 августа 2021
Сохранность AU55 NGC
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе DNW - May 5, 2021
Продавец DNW
Дата 5 мая 2021
Сохранность F
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе DNW - September 9, 2020
Продавец DNW
Дата 9 сентября 2020
Сохранность XF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе DNW - July 8, 2020
Продавец DNW
Дата 8 июля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе DNW - April 22, 2020
Продавец DNW
Дата 22 апреля 2020
Сохранность VF
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе DNW - February 13, 2020
Продавец DNW
Дата 13 февраля 2020
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе DNW - October 10, 2019
Продавец DNW
Дата 10 октября 2019
Сохранность VF
Цена
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Великобритания 1/2 кроны (Полукрона) 1683 "Четвертый тип" на аукционе Spink - September 24, 2019
Продавец Spink
Дата 24 сентября 2019
Сохранность VF
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Где продать?

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